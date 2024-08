Karim Aïnouz prepara trilogia e série de 'Motel Destino'; entenda

Depois de disputar a Palma de Ouro em Cannes, Karim Aïnouz anuncia trilogia do filme "Motel Destino"

Em entrevista ao jornal O Globo, o diretor afirmou que o longa-metragem provocou “uma virada” no trabalho.

O filme “Motel Destino” terá estreia oficial no Festival de Gramado nesta sexta-feira, 9, e já tem novidades previstas. O cineasta Karim Aïnouz anunciou que a produção é a primeira parte de uma trilogia que será completamente rodada no Ceará.

O terceiro filme, nomeado como “Trevo de Quatro Navalhas” , será do gênero western e terá enredo sobre uma gangue de travestis. Neste título, serão desdobradas as tramas dos personagens de “Motel Destino”.

A segunda parte da sequência será intitulada “Lana Jaguaribe”, descrita como a versão feminina dos matadores de aluguel do Nordeste. A trama será comandada por uma pistoleira que busca se vingar de um trauma.

A trama será uma releitura do drama psicológico clássico "De Punhos Cerrados" (1965), do diretor italiano Marco Bellochio, com os atores Kristen Stewart ("Spencer"), Elle Fanning ("The Great") e Josh O'Connor ("The Crown").

Outros detalhes sobre a trilogia, como elenco e previsão de lançamento , não foram mencionados pelo cineasta. Antes, ele deve finalizar o longa-metragem "Rosebushpruning” , com gravações previstas para setembro.

Karim também revelou que tem no radar uma série ambientada no universo da produção protagonizada por Iago Xavier, Fábio Assunção e Nataly Rocha. Os capítulos vão falar sobre crimes e amores.

Estreia de “Motel Destino”

A estreia de “Motel Destino” é destaque na programação do Festival de Gramado nesta sexta-feira, 9. O filme chega que colocou o Ceará no Festival de Cannes chega aos cinemas no dia 22 de agosto.

O longa mostra o cenário nordestino para contar a história de um motel de beira de estrada, palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência.

Uma noite, a chegada de um jovem, interpretado pelo estreante Igor Xavier, muda completamente o cotidiano e o destino do motel. Heraldo se esconde no motel para tentar se livrar de uma dívida. Lá, ele conhece Dayana, casada com Elias, um homem violento.