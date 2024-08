Henri Castelli é barrado em resort na Bahia; saiba o motivo

O artista passou o último final de semana no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, hotel na Bahia, onde foi impedido de entrar em um dos restaurantes do estabelecimento no sábado, 24.

O ator Henri Castelli foi barrado por seguranças ao tentar entrar no restaurante de um resort por estar usando uma regata preta ilustrada com uma folha de maconha.

Na ocasião, os seguranças afirmaram que "é proibida a entrada utilizando camisetas de qualquer tipo". De acordo com a revista Veja, Henri estava vestindo uma regata preta, com as cores da bandeira da Jamaica em uma ilustração de folha de maconha, rodeada pelos dizeres “Não entre em pânico, isto é orgânico” em inglês.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

O ator não insistiu ou contestou a regra, se retirando de imediato do local. Em seu perfil do Instagram, fez um post com a logo do resort, elogiando sua estadia.