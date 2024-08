Gol anuncia terceiro voo Fortaleza-Buenos Aires na alta temporada

Articulista quinzenal do O POVO

O voo extra está planejado pela companhia para operar de 27 de dezembro de 2024 a 7 de março de 2025. As passagens já estão à venda

O voo extra (G3 9450) partirá do horário local de 1h30min, com chegada às 7h15min de Buenos Aires.

Com isso, a empresa aumenta de duas frequências fixas semanais para a terceira, mas esta voltada para atender a demanda maior do período. Os voos já estão à venda nos canais da Gol.

Outra decolagem de Fortaleza (G3 7642) parte no mesmo dia, mas às 17h45min com pouso lá às 23h30min.

Já as rotas fixas acontecem uma indo aos sábados (G3 7640) às 13h40min e chegando às 19h25min em Buenos Aires

A volta será às terças-feiras (G3 9451), decolando 17h da Argentina e pousando às 22h45min no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

E mais um aos sábados (G3 7641), decolando às 20h30min da Argentina e pousando às 2h15min no Aeroporto de Fortaleza.

A volta nos voos que já operam na Capital podem ser realizadas aos domingos (G3 7643), às 4h40min de Buenos Aires até as 10h25min do horário local.

Andrea Piagentin, gerente de Marketing da Gol, ao ser questionada pelo O POVO sobre mais um voo da Gol para Orlando, falou sobre o direcionamento da empresa de acordo com o crescimento da procura.

Vale lembrar que este destino já chegou a ter sete frequências semanais antes da pandemia e retornou com uma operação às quintas-feiras na ida e na volta.

Porém, conforme O POVO já publicou, a empresa não descarta a ampliação específica do voo Fortaleza-Orlando (EUA) retomado no último dia 27 de junho deste ano.

"Fez todo sentido a gente voltar com esse voo de Fortaleza, por enquanto com uma frequência. Mas como a gente já tinha falado ali, eu acho que a sazonalidade e a demanda, que está bastante aquecida, deve fazer com que a gente pense em aumentar frequência", complementa.

