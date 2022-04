Com Don L, Björk e Lorde, Primavera Sound São Paulo anuncia atrações

Edição de estreia no Brasil do célebre festival espanhol acontece entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro, em São Paulo

Reconhecido no calendário mundial de eventos de música, o festival espanhol Primavera Sound ganha edição no Brasil neste ano, em São Paulo. Na tarde desta quarta-feira, 27, o line-up da estreia em terras nacionais foi divulgado, contando como nomes como Travis Scott, Björk, Arctic Monkeys e Lorde. Entre atrações brasileiras, se destacam Gal Costa, Don L e Tim Bernardes.

Sobre o assunto Festival Varilux abre inscrições para laboratório de roteiros

HBO Max anuncia série baseada no livro "Torto Arado" de Itamar Vieira Junior

K-pop: Blackpink fará comeback em junho, afirma site

O Primavera Sound São Paulo está marcado para ocorrer entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro. Os shows do evento se concentram nos dois últimos dias, no Distrito Anhembi, mas entre 31 de outubro e 4 de novembro ocorre o "Primavera na Cidade", série de shows menores espalhados pela capital paulista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ingressos estão disponíveis no site do festival na plataforma Eventim nas modalidades passaporte (válido para os dois dias de shows) e por dia. O primeiro lote do passaporte e do dia 1 já estão esgotados, mas o segundo lote já está disponível on-line.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Primavera Sound São Paulo (@primaverasound.saopaulo)

Confira o line-up:

5 de novembro

- Arctic Monkeys e Björk como headliners

- Beach House, Gal Costa, Interpol, Mitski, Boy Harsher, Helado Negro, José González, L7NNON, Seth Troxler, Sevdaliza, Shygirl, Amaia, Badsista, Beak>, Carolina Durante, Cashu B2B Isabella, Giovani Cidreira, John Talabot B2B Nicolas Lutz, Jonathan Ferr, Josyara, Los Planetas, Luccas Carlos, Sangre Nueva (DJ Phyton B2B DJ Florentino B2B Kelman Duran), Santiago Motorizado, Shellac, Tasha & Tracie, Tim Bernardes, Valesuchi

6 de novembro

- Travis Scott e Lorde como headliners

- Arca, Charli XCX, Father John Misty, Phoebe Bridgers, Bad Gyal, Caroline Polachek, Chai, Hermeto Pascoal, Japanese Breakfast, Jessie Ware, Joy Orbison, JPEGMafia, MC Dricka, Raveena, Amaro Freitas, ANZ, Don L, Föllakzoid, Gop Tun, Jovem Dionísio, Julia Mestre, Maglore, Medulla, Selvagem, Señor Coconut and his orchestra, Tayhana, Terno Rei, Uniqu3, Viagra Boys, VTSS B2B LSDXOXO

Primavera na Cidade

Bad Gyal, Boogarins, Céu, Cynthia Luz, Dead Fish, FBC, Liniker, Jup do Bairro, Ratos de Porão, Amaia, Ana Frango Elétrico, Àvuà, Bebé, Benjamin Ferreira, Black Pantera, Brim!, Brvnks, Carolina Durante, Crypta, Deekapz, Merca Bae, Föolakzoid, Gab Ferreira, Juçara Marçal, Karen Francis, Lord Apex X El Lif, Mac Júlia, N.A.A.F.I. (Debit + Fausto Bahia + Mexican Jihad) + Nyege Nyege (Authentically Plastic + De Schuurman + Mc Yallah & Debmaster + Turkana), Molho Negro, Peroli, Sangre Nueva (DJ Phyton B2B DJ Florentino B2B Kelman Duran), Sidoka, Teto Preto, Tuyo, Urias, Valentina Luz, Vhoor

Tags