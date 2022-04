Morre o músico Luizinho Duarte, fundador da Marimbanda

O multi-instrumentista e compositor cearense Luizinho Duarte morreu, aos 67 anos, na manhã desta quinta-feira, 28 de abril. Fundador da Marimbanda, o artista ficou conhecido por passear entre ritmos brasileiros, como baião, frevo, choro, samba e bossa nova, através do seu trabalho no grupo, ao lado de Heriberto Porto (flautas), Thiago Almeida (piano) e Pedro Façanha (baixo).

O velório acontece ainda na manhã desta quarta, 28, no Theatro José de Alencar, de acordo com um comunicado divulgado pela família e amigos do artista. "Viva o grande compositor cearense. Viva o multi-instrumentista que marcou época e se tornou referência. Vivam as histórias nos ensaios e viagens e cafés. Vivam as lições do professor a cada momento. Vivam as melodias da marimbanda. Viva um dos maiores músicos do Brasil. Viva seu Luiz!", diz o informe.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vida & Arte (@vidaearteopovo)

O artista foi coordenador do projeto “Crescer com Arte” da FUNCI, maestro no Projeto da Orquestra de Barro de Cascavel (Uirapuru) e professor da Orquestra de Sopros de Pindoretama. O Curso de Música da Universidade Estadual do Ceará o reconheceu com o título de notório saber e o convidou a ministrar oficinas de Prática de Conjunto e Bateria. Em 2020, ganhou o prêmio "Fomento Cultura e Arte do Ceará” da Secretaria de Cultura do Ceará.

