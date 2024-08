Cantor Seu Pereira faz show nesta sexta no Teatro Dragão do Mar

Cantor paraibano Seu Pereira volta a Fortaleza nesta sexta-feira, 30, para show no Teatro Dragão do Mar

O músico Seu Pereira volta a Fortaleza para show inédito nesta sexta-feira, 30, no Teatro Dragão do Mar. Apresentando seu último trabalho, o álbum “Módulo Lunar”, lançado em 2022, o artista paraibano sobe ao palco do espaço localizado na Praia de Iracema a partir das 19h30min.

Os ingressos para a apresentação de Seu Pereira em Fortaleza estão à venda no site Sympla e na bilheteria presencial do Dragão do Mar com valores de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira). No dia do show, os interessados poderão adquirir os ingressos por R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

Seu Pereira em Fortaleza