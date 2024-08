Eleições EUA: pesquisa mostra Harris à frente de Trump em 3 'swing states'

Uma nova pesquisa eleitoral conduzida pela Fox News mostra a candidata do partido Democrata nas eleições dos EUA, Kamala Harris, à frente do ex-presidente Donald Trump nos "swing states" de Arizona, Nevada e Georgia. A pesquisa, conduzida nos estados de Arizona, Geórgia, Nevada e Carolina do Norte, indica que o candidato republicano está à frente da vice-presidente na Carolina do Norte.

"Swing states" são aqueles estados em que a população é dividida politicamente e não há um partido predominante historicamente nas eleições presidenciais. São eles que costumam definir os resultados. Antes da desistência de Joe Biden, Trump liderava em todos os quatro estados.

Essa é uma das primeiras pesquisas a serem conduzidas após a Convenção Nacional Democrata e depois do candidato independente Robert Kennedy Jr. Desistir da candidatura e apoiar Trump. A pesquisa ouviu mil eleitores em cada estado e foi realizada entre 23 a 26 de agosto.