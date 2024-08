Kamala se contrapõe a Trump e diz que eleição é oportunidade de superar 'amargura e cinismo'

Com discurso contundente, Kamala Harris aceitou a nomeação para disputar a presidência no último dia de Convenção Nacional do Partido Democrata. Diante de uma multidão energizada, ela descreveu a eleição como uma oportunidade de superar o passado de "amargura e cinismo", representado na figura de Donald Trump.

"Enquanto procuradora, eu nomeava as ações não em nome da vítima, mas em nome do povo. Por uma razão simples. No nosso sistema de Justiça, o dano a um de nós é um dano a todos nós", disse. "Todos os dias no tribunal eu me colocava orgulhosamente diante do juiz e dizia quatro palavras: Kamala Harris pelo povo. Eu tive um único cliente em toda minha carreira: o povo".

Kamala Harris pelo povo foi, inclusive, o seu lema de campanha em 2020, quando disputou a nomeação democrata. Sem conseguir deslanchar, acabou virando vice-presidente de Joe Biden, antes de se tornar a segunda mulher - depois de Hillary Clinton - e a primeira mulher não branca a disputar a presidência por um grande partido dos Estados Unidos.

"Em nome do povo e todos os americanos independentemente de fé, credo ou etnia, e em nome das pessoas que trabalham duro e cuidam um dos outros, de todos cuja história só poderia ser escrita no melhor do país do mundo, eu aceito a nomeação para disputar a presidência dos Estados Unidos", declarou.