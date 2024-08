O POVO lança nova newsletter com foco nas eleições; veja como receber

Com o início da campanha eleitoral, O POVO iniciou na semana passada o envio de uma nova newsletter focada nas principais notícias das eleições. O conteúdo será enviado diariamente, de segunda a sexta-feira, no período da tarde. De forma rápida e prática, o material faz uma curadoria do que está em alta no dia e propõe ao leitor uma atualização sobre as movimentações políticas no Ceará e no País.

A newsletter abre com um resumo do assunto com maior repercussão daquela manhã e tarde para ajudar o eleitor a ficar por dentro do tema. A seção "essencial para ficar em dia" destaca as principais notícias sobre a eleição, seja local como nacional. Por fim, o leitor pode acessar de forma rápida os programas ao vivo produzidos pelo O POVO, o podcast Jogo Político e O POVO News, a 1ª edição e a 2ª edição.

Para receber a newsletter de eleição, basta se clicar no link, informar nome e endereço de e-mail e aguardar o envio do conteúdo. Caso já receba a newsletter tradicional, a voltada para eleição já vem sendo encaminhada automaticamente.