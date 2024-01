Filho de Gugu Liberato faz testes para estrear no SBT, diz jornal

João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato, está fazendo testes para estrear um programa no SBT, emissora na qual seu pai já havia trabalhado. A ideia é que ele passe a comandar um novo programa pop que está em desenvolvimento. Inicialmente, rumores apontavam que as conversas com João Augusto avançariam a partir de 2024.

As informações foram divulgadas pela coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Segundo a colunista, o jovem tem sido visto pelos corredores do SBT e há o interesse de que ele siga os passos do pai. Atualmente, João Augusto Liberato cursa administração e comunicação, e a emissora deseja que ele apresente um programa pop que ainda será lançado.