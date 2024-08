Exposição fotográfica reflete sobre habitação do planeta

“O meu trabalho é uma investigação permanente de como vivemos e fazemos para continuar vivos em um planeta com tanta dificuldade e diversidade de pensamentos. No fundo, é uma homenagem ao ser humano”, reflete Celso Oliveira. Nesta sexta-feira, 30, a mostra “Habitantes”, que carrega este olhar do fotógrafo, será exposta no Instituto Poliglota, na unidade da Praia de Iracema.

Celso tem quase 50 anos de carreira, começou a atuar em 1975 e passou por jornais como O POVO e O Globo. Na exposição, traz imagens que atravessam décadas de trabalho — algumas fotografadas no início de sua atuação, na década de 1970, outras capturadas nos anos de 1980. A maioria, ele conta, são da década de “1990 para cá”.

Não apenas de diferentes anos, as fotos também percorrem diferentes cidades mundo afora, especificamente seus habitantes. A partir da década de 2000, Celso começou a se dedicar e estudar à fotografia latino-americana. Com alunos de diferentes áreas do Brasil, que estudavam fotografia, para países como Cuba e Argentina.