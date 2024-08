Artistas cearenses ganham destaque em feira em São Paulo

A Galeria Leonardo Leal , situada no bairro Aldeota, leva cerca de 25 obras para a exposição. Os trabalhos são assinados por Arrudas, Beatrice Arraes, Cadeh Juaçaba, Diego de Santos , Júlia Aragão e Thales Pomb .

O curador integra o evento com outros 60 expositores de estados como Alagoas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em 2024, a feira busca promover uma imersão completa no Brasil por meio das artes visuais e tem direção do curador e crítico de arte Rodrigo Moura.

Intercâmbio de experiências

Artista visual cearense, Arrudas retorna a SP-Arte com quatro telas que abordam a temática da diáspora a partir dos símbolos de animais como os caramujos. “Eu já estava em uma pesquisa desses seres ditos invasores, mas que estão tomados de volta os ambientes em meio a esses espaços tão límpidos, assépticos, tomados pela cultura”, desenvolve.