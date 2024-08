Centro Cultural do Cariri inaugura exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo"

A exposição, considerada a mais importante da carreira de Esmeraldo, reúne 62 peças que abrangem xilogravuras, arquitetura em metal e litogravuras. Com curadoria de Dodora Guimarães , presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo e esposa do artista falecido em 2017, a mostra é um tributo à trajetória do artista, que deixou uma marca profunda na cultura cearense.

Na manhã deste sábado, 24, o Centro Cultural do Cariri abriu suas portas para a exposição “ Esse é Sérvulo Esmeraldo ”, uma homenagem ao renomado multiartista que dá nome ao espaço. Localizado no município do Crato , a 502,3 km de Fortaleza, o evento marcou um momento significativo para a cultura local e nacional, celebrando o legado de Sérvulo Esmeraldo, que completaria 95 anos em 2024.

O POVO é apoiador institucional da mostra“Esse é Sérvulo Esmeraldo”. No último dia 17, o Vida&Arte publicou caderno especial sobre a exposição no Cariri querevela os percursos da vida e da obra do artista e sua relação com região.

A mostra é um verdadeiro caleidoscópio da produção artística de Esmeraldo, evidenciando seu encontro único entre arte, geometria e experimentação social. Dividida em várias seções, a exposição começa com xilogravuras e gravuras em metal dos anos 1950, 1960 e 1970, segue com serigrafias dos anos 1980 e termina com esculturas e relevos que representam três fases distintas da produção tridimensional do artista: planos e volume virtuais, sólidos geométricos e teoremas.

Além de ser a primeira exibição na casa que leva seu nome, a mostra celebra o impacto de Esmeraldo na arte pública e na escultura, especialmente após seu retorno ao Ceará depois de duas décadas na França. A exposição reflete as influências da Chapada do Araripe e do Cariri, elementos que foram centrais na produção do artista.

“Nós trazemos o nome do Sérvulo desde a fundação. É uma homenagem a um artista que teve muito significado na cultura brasileira e que levou essa caracterização da cultura do Ceará para o mundo”, afirmou a diretora do Centro Cultural do Cariri, Roseli Nakagawa.