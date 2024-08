Cinema de Fortaleza promove sessão adaptada para autistas

Filme infantil "Harold e o Lápis Mágico" terá sessão adaptada para autistas no cinema do North Shopping Fortaleza

O momento acontece todo último sábado do mês, com sessão especial voltada para crianças e jovens autistas , além de seus pais e responsáveis.

Intitulado “Kinoplex Azul”, a ação da rede de cinemas Kinoplex irá exibir o longa-metragem em um ambiente adaptado para o público com Transtornos do Espectro Autista (TEA).

Marcado para o este sábado, 31 de agosto, às 11 horas, a sessão especial de “Harold e o Lápis Mágico” terá som reduzido e baixa iluminação, com capacidade de público menor para que a plateia fique livre para se movimentar à vontade.

As salas de cinema da Kinoplex podem ser encontradas em Fortaleza no North Shopping, estabelecimento localizado na avenida Bezerra de Menezes, no bairro Presidente Kennedy. Os valores dos ingressos podem ser verificados no site da rede.

Sessão de cinema de “Harold e o Lápis Mágico” para autistas