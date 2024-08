Arquivo Público do Ceará realiza palestra sobre os 45 anos da Lei da Anistia

A palestra abordará as ações da Comissão de Anistia no Ceará, que foi criada com a função de analisar e julgar os casos de denúncias de perseguições políticas em território cearense

Crédito: Acervo do Arquivo Público do Estado do Ceará

A palestra é uma realização da Comissão Especial de Anistia Wanda Rita Othon Sidou (CEAWS), em parceria com o Mestrado Avaliação Políticas Públicas (Mapp) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A palestra será mediada pelo professor Márcio Porto e contará com a presença do deputado estadual Renato Roseno e do presidente da Comissão da Anistia Wanda Sidou, Leunam Gomes.

Em vigor desde 1979, a Lei da Anistia completa 45 anos na quarta-feira, 28. Para debater sobre a temática, o Arquivo Público do Estado do Ceará, localizado no Centro de Fortaleza , realizará a palestra “ 45 anos de Anistia: História, memória e justiça de transição ” nesta quinta-feira, 29, às 10 horas.

De acordo com o professor Márcio Porto, mestre em História, doutor em Sociologia e mediador da palestra, o debate é importante porque a democracia “não está garantida apenas com a realização das eleições”.

O evento abordará as ações da Comissão de Anistia no Ceará, que foi criada com a função de analisar e julgar os casos de denúncias de perseguições políticas no território cearense. A palestra é voltada a estudantes, professores, pesquisadores e o público geral.

Para o professor, um grande número de jovens têm se interessado pela temática nos últimos anos. “É exatamente essa a nossa expectativa quando promovemos uma mesa de debates como a que ocorrerá no Arquivo Público do Estado.”

No ano passado foi realizada uma palestra com a temática “44 anos da Anistia: mulheres, estudantes e movimentos sociais nas lutas pela Anistia no Ceará". Os documentos expostos no evento fazem parte do acervo documental da Delegacia de Ordem Política e Social do Ceará (DOPS-CE) e do Serviço Estadual de Informações, custodiados pelo Arquivo Público.

A palestra deste ano faz parte do acervo Projeto Memórias Reveladas: as lutas políticas no Ceará (1964-1985) e do Arquivo Público.

Serviço

Palestra 45 anos de Anistia: história, memória e justiça de transição

Quando: Quinta-feira, 29/8

Horário: Das 10 às 12 horas

Onde: Auditório do Arquivo Público do Estado do Ceará (rua Senador Alencar, 348, Centro). Fortaleza (CE)