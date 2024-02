Artista cearense Arrudas realiza 1ª exposição individual em março

Artista cearense Arrudas realizará sua primeira exposição individual no dia 2 de março, na Galeria Leonardo Leal. O anúncio foi feito no Instagram do estabelecimento na última segunda-feira, 19.

Intitulada "Anamnese", com curadoria de Maria Eduarda Mota, a exposição é “um desejo de compartilhar, escutar e ser escutado", conforme afirmou Arrudas na publicação.

"A arte o tem ajudado a falar aquilo que não consegue. Falar é difícil, falar a verdade, mais ainda", destacou a curadora Maria Eduarda Mota na postagem.