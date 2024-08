Morre Julián Ortega, ator de 'Elite', aos 41 anos

O ator espanhol Julián Ortega, que participou da primeira temporada da série "Elite", morreu aos 41 anos. O jornal El Mundo afirmou que o artista foi encontrado sem vida na praia de Cádiz, em Andaluzia, na Espanha.



A informação da morte foi anunciada pelo Sindicato Espanhol dos Artistas na última segunda-feira, 26. A causa da morte até o momento não foi revelada.

“O ator Julián Ortega morre aos 41 anos. Descanse em paz. Do Sindicato de Atores e Atrizes, nossas mais sinceras condolências à família e amigos do ator", publicou a associação no perfil do X.