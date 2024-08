Editora independente cearense faz campanha para participar da Flip

O objetivo é destacar a produção cearense ao levar na bagagem “títulos de mais de 15 escritoras e escritores do Ceará”. A Substânsia vai ao evento compor o projeto Casa Gueto, de Eduardo Lacerda (Editora Patuá), que reúne várias editoras independentes.



Substânsia na Flip: Doadores podem ganhar cupons de desconto na editora

A campanha no Catarse fica aberta até 24 de setembro. Doadores podem contribuir com valores a partir de R$ 10. Entre as recompensas estão agradecimentos nas redes sociais da Substânsia, cupom de 50% de desconto em livros no site da editora e pacotes com até três livros da empresa cearense.

Criada em 2014, a Substânsia tem foco na literatura cearense e lançou mais de 80 obras ao longo da última década, entre poesias, contos, romances e literatura infantil.