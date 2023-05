O ator Bruno Gagliasso compartilhou nessa sexta-feira, 26, um vídeo nas redes sociais que mostra a reação de Giovanna Ewbank e a filha, Titi, após assistirem o live-action de “A Pequena Sereia”. Na gravação, publicada nos Stories, a apresentadora aparece chorando junto com a pequena, na sala de cinema.

“Muito lindo”, disse a apresentadora, aos prantos, ao ser questionada pelo marido se ela havia gostado do filme. Na volta para casa, Bruno recomendou o longa e disse que “todo mundo precisava assistir”.

O live-action estreou nessa quinta-feira, 25, e traz a cantora e atriz Halle Bailey, no papel de Ariel, a famosa sereia no clássico da Disney.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A escolha de uma protagonista negra para o papel causou polêmica nos Estados Unidos, chegando a ter 1,1 milhão de dislikes no trailer do filme divulgado no YouTube. Em contrapartida, cenas de diversas meninas negras viralizaram nas redes sociais após elas se emocionarem com a atriz.

Veja vídeo do momento em que as duas aparecem emocionadas

Giovanna Ewbank e Titi se emocionam ao assistir 'A Pequena Sereia': 'Muito lindo'. pic.twitter.com/9sclhUSj0H — O POVO (@opovo) May 27, 2023

Confira outras notícias relacionadas