Gramado: ex-diretora do Festival de Berlim defende protestos pró-Palestina

Diretora Executiva do Festival Internacional de Cinema de Berlim entre os anos de 2019 e 2024, Mariëtte Rissenbeek, recebe o Kikito de Cristal Crédito: Edison Vara/Agência Pressphoto

No contexto dos 200 anos da imigração alemã no Brasil, a organização do Festival de Cinema de Gramado decidiu entregar pela primeira vez o Kikito de Cristal para uma personalidade internacional fora da América Ibérica. Em anos anteriores, o prêmio já foi agraciado por nomes como Alice Braga, Eduardo Coutinho e Leonardo Sbaraglia. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta edição a homenageada foi Mariëtte Rissenbeek, primeira mulher a assumir a direção executiva do Festival de Berlim, mantendo-se no cargo de 2019 a 2024.

A produtora celebrou também esse encontro como uma confirmação da amplitude do cinema brasileiro no circuito internacional. Nesta mesma edição, o Festival de Berlim enfrentou polêmicas pela reação negativa de grande parte do poder político pela presença de falas no palco em defesa do povo palestino em meio à crise agravante que Gaza vem enfrentando na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.