Gramado: Juliana Rojas encara Brumadinho e seus fantasmas

Mesmo que já estejamos mais acostumados com essas rupturas tantos anos depois, a noite desta quarta-feira, 14, teve o seu grau de surpresa em Gramado com “Cidade; Campo” , filme de Juliana Rojas que venceu o prêmio de Melhor Direção da Mostra Encounters no 74º Festival de Berlim.

Quando Alfred Hitchcock abandonou sua protagonista ainda na metade de “Psicose” para apresentar o rumo de uma nova história dentro do mesmo filme, a plateia dos anos 1960 ficou perplexa com a quebra de narrativa dentro de uma obra tão comercial.

O contexto, claro, ganhou uma triste interpretação coincidente com a realidade atual do Rio Grande do Sul que também viu famílias perderem casas, vidas e memórias com as enchentes de maio. Na trama da ficção, Joana não consegue encarar de fato esse sentimento de recomeço porque a cidade nunca vai abraçá-la como o campo.

Entre a saudade e o reencontro com o passado

Na segunda metade o filme parte para o campo, acompanhando a história de uma mulher que volta para assumir a fazenda que herdou do pai falecido.

Como se rimasse com “Pasárgada” da Dira Paes, exibido na noite anterior, a personagem está de cara para a floresta com o abraço e a ameaça dos seus sons e fantasmas. Gravado no interior do Mato Grosso do Sul, a mata grita e assusta – talvez seja o espírito do seu pai ou talvez seja a própria terra.

A saudade do segmento anterior logo é superada porque o drama de reencontro com o passado é liderado por Mirella Façanha, atriz de forte comunicação entre a coragem e o temor de guiar os rumos do seu destino.