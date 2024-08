Gramado: Gabriel Leone busca vingança em suspense marítimo

Dirigido por Aly Muritiba, "Barba Ensopada de Sangue" encerrou a mostra competitiva do 52º Festival de Cinema de Gramado

De volta ao Palácio dos Festivais após apresentar o primeiro episódio da série “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, o diretor baiano Aly Muritiba subiu ao palco do 52º Festival de Gramado na última quinta-feira, 17, com um longa em competição – “Barba Ensopada de Sangue”, adaptação do livro homônimo de Daniel Galera. O filme venceu o Troféu Kikito de Melhor Montagem para Karen Akerman.

Estrelado por Gabriel Leone e Thainá Duarte, a história começa numa repetição já cansada de alguém que parte ou retorna para um lugar que não é bem-vindo para se reencontrar com um passado obscuro.

Até nesta mesma edição de Gramado o conflito se repete em “Cidade; Campo”, de Juliana Rojas, com uma filha que se vê assombrada pelo pai falecido.