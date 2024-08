Florinda Meza, Dona Florinda do seriado Chaves, agradece a Silvio Santos: "Adeus, amigo"

A atriz Florinda Meza, que deu vida à personagem Dona Florinda, no seriado “Chaves”, se despediu do apresentador brasileiro Silvio Santos, falecido no último sábado, 17. Florinda usou as redes sociais para agradecer o empresário pelos 36 anos que manteve as produções Chespirito em exibição no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

Em seu perfil no X (antigo Twitter) a também cantora lembrou o legado de Silvio e a importância do apresentador para a disseminação dos seriados Chaves e Chapolin Colorado no Brasil. Ainda no texto, ela pede que Silvio dê um abraço em Roberto Bolaños, intérprete dos protagonistas de ambas as produções, que faleceu em 2014.