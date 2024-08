Maisa presta homenagem a Silvio Santos: "Eternamente grata"

A atriz e apresentadora Maisa Silva publicou homenagem a Silvio Santos em seu perfil no Instagram. O empresário e comunicador foi um dos grandes responsáveis por alavancar sua carreira no meio da comunicação, quando ela ainda era criança.

Ela destacou os aprendizados que teve com Silvio Santos: “Com o Silvio eu me sentia livre para ser como eu não era em nenhum outro lugar, aprendi a valorizar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade”.

Maisa presta homenagem a Silvio Santos: “Fazia nossa diferença de idade desaparecer”

Segundo Maisa, a relação com Silvio Santos era muito boa, e até “fazia a diferença de idade desaparecer por algumas horas naquele palco”.

“Quando estávamos juntos fazendo o quadro ‘Pergunte pra Maisa’ no programa Silvio Santos, ele fazia questão de participar de tudo com um sorriso no rosto que me fazia acreditar que ‘tudo bem puxar a peruca Sisi, sabe? É meu amigo"’, relatou.