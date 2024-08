Lula e outros políticos prestam homenagens ao Silvio Santos

Autoridades do mundo político se manifestaram sobre a morte de Silvio Santos. Crédito: Reprodução/ SBT

Com a morte do apresentador Silvio Santos, em decorrência de um quadro de broncopneumonia na manhã deste sábado, 17 de agosto, diversos políticos manifestaram seu luto e apoio a toda a família Abravanel e ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Fluente na política, o apresentador recebeu diversos convites para candidaturas ao longo de sua vida. Em 1988, foi convidado a se candidatar à Prefeitura de São Paulo. Em 1989, foi pré-candidato à presidência da República pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Silvio Santos dá adeus aos fãs; RELEMBRE sua trajetória

No entanto, o partido não cumpriu as exigências do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e, por isso, a candidatura não foi validada. Durante esse período, diversas pesquisas mostraram que Silvio Santos, caso se candidatasse, era um dos nomes com maiores intenções de voto. Morre Silvio Santos: políticos prestam homenagens Confira as autoridades do mundo político que comentaram sobre a morte do apresentador Silvio Santos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República

"Sílvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país.

Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores: financeiro, industrial e de comércio. Mas será sempre lembrado como Sílvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas “colegas de trabalho”, como carinhosamente chamava as telespectadoras. Com seu talento e carisma lançou e deu apoio a muitos talentos da televisão, do humor e do jornalismo. Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país. Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país. Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil."

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento

"Quando ligávamos a televisão ele estava sempre lá, como se fosse parte de nossas famílias. Por isso, hoje o Brasil não perdeu apenas um de seus maiores comunicadores, mas “alguém de casa”: de todas as casas. Com uma voz inconfundível, uma simplicidade cativante e um microfone na lapela, Silvio Santos trouxe alegria para milhões de lares brasileiros. Ao longo das décadas, pudemos testemunhar o fascínio da plateia com sua presença. Mais recentemente, ao lado de sua filha, a querida Patrícia Abravanel, percebi que, mesmo ausente durante a celebração dos 60 anos de seu programa, Silvio Santos fascinava, como uma verdadeira lenda. À sua família e seus amigos, os meus sentimentos e as minhas orações, por essa grande perda." Luis Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal

“Um dos maiores comunicadores do Brasil, Silvio Santos tem uma história de sucesso empresarial que sempre será exemplo. Um empreendedor que, do zero, criou uma das maiores emissoras de televisão do país. Deixará marca eterna na comunicação brasileira por sua conexão única com o público e que atravessou gerações. Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos os funcionários do SBT.”

Margareth Menezes, ministra da Cultura

"É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento de Silvio Santos, o maior apresentador da TV brasileira. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos os fãs que, assim como eu, lamentam essa enorme perda." Cláudio Castro (PL-RJ), governador do Rio de Janeiro

"O legado de Silvio Santos jamais será esquecido! Manifesto meus profundos sentimentos à família Abravanel, aos amigos e a todos os colegas da emissora de televisão SBT. O Governo do Estado decreta luto de três dias por essa perda insubstituível."

Elmano de Freitas (PT-CE), governador do Ceará "O Brasil se despede hoje do maior comunicador da história do país. Silvio Santos fundou o SBT e proporcionou alegria às famílias por mais de seis décadas no ar. Meu sincero abraço a todos os familiares, amigos e fãs desse ícone da TV brasileira." João Campos (PSB-PE), prefeito de Recife

"O Brasil inteiro sente neste momento. Rei dos domingos e maior comunicador do país, Sílvio Santos foi e será lembrado como um grande homem que levou alegria à casa de milhões de brasileiros. Um verdadeiro ícone do Brasil, com uma história de superação impressionante e com um jeito muito próprio de interação com as pessoas. Fará uma falta enorme!" José Guimarães, líder do governo na Câmara (PT-CE)

"Minha solidariedade aos familiares e amigos do comunicador Silvio Santos, que acaba de partir. Silvio Santos foi generoso com os profissionais das artes, divertiu famílias aos domingos com seu bem humorado programa. Que Deus o acolha."