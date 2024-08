Família Abravanel afirma que Silvio Santos não terá velório: "Gostava de ser celebrado em vida"

Por meio de carta, família pediu compreensão para que pudessem respeitar o desejo do apresentador

Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17, aos 93 anos , não terá velório . Em carta lida ao vivo na programação do SBT, a família Abravanel explica que a decisão foi tomada por pedido do apresentador. O texto afirma que Silvio pediu para não ter a morte “explorada”.

Não há informações sobre o local do enterro . Silvio morreu após quadro de broncopneumonia que aconteceu por infecção por influenza por H1N1. O apresentador já estava afastado dos trabalhos na emissora desde 2022.

Veja carta da família Abravanel na íntegra:

Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós, hoje, estamos sentindo.

Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, à medida em que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria com que viveu.

Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer.