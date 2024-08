Exposição da Pixar em Fortaleza faz promoção de ingressos

No Shopping Iguatemi Bosque, exposição Mudno Pixar lança pacote de ingressos promocionais para grupos e famílias

A exposição Mundo Pixar segue em Fortaleza como opção divertida para incluir na programação. Aberta no estacionamento do Shopping Iguatemi Bosque desde o mês de junho, a mostra imersiva conta com salas temáticas de diversos filmes que marcaram gerações.

Entre os destaques, “Toy Story”, “Procurando Nemo”, “Divertida Mente”, “Carros”, “Monstros S.A” e outros longas-metragens de animação de sucesso da Pixar. Com cerca de 1 hora de duração, o público poderá visualizar em alta escala os ambientes dos filmes e aproveitar os espaços para curtir com a família e amigos.

Na exposição em Fortaleza, a mostra está com uma promoção especial para aqueles que querem aproveitar o evento em boa companhia.