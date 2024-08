Feriado em Fortaleza: confira programação gratuita na quinta, 15

Nesta quinta-feira, 15, Fortaleza celebra o Dia de Nossa Senhora de Assunção. Padroeira da Capital, a data comemorativa é feriado municipal e terá ponto facultativo em diversos estabelecimentos.

Para aproveitar o dia livre, no entanto, alguns equipamentos culturais vão manter o funcionamento com programação gratuita para todos os gostos e idades.

Na Arena Dragão do Mar, a Livraria Substância promove um Sarau gratuito às 19 horas. O momento será em homenagem a Patativa do Assaré e contará com a presença de Laís Eutália, Má Dame, Bruna Sonast, Mateus Fazeno Rock, Princesa e Talles Azigon.