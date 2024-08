Matheus Nachtergaele: "Os cinemas ocuparão o lugar das igrejas"

Matheus Nachtergaele recebe o troféu Oscarito, entregue pelo curador do Festival de Gramado Crédito: Edison Vara/ Divulgação

Fui tomado por certo déjà vu quando vi o ator Matheus Nachtergaele subir ao palco do Palácio dos Festivais para receber uma homenagem após a exibição de um vídeo feito pelo Canal Brasil com cenas da sua carreira. Isso porque o Cine Ceará fez o mesmo há pouco tempo, em 2019, numa noite inesquecível em que Luiz Fernando Guimarães entregou o Troféu Eusélio Oliveira acompanhado de um selinho no palco do Cineteatro São Luiz. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O contexto aqui, no entanto, era mais específico pelas presenças recentes de Matheus no Festival de Gramado. No ano passado esteve no evento como protagonista de “Mais Pesado é o Céu” do cearense Petrus Cariry – que inclusive está agora em cartaz nos cinemas brasileiros –, e em 2021 venceu o Prêmio Especial do Juri pelo seu hipnótico homem-macaco de “Carro Rei”, da Renata Pinheiro, o grande filme daquele ano ainda pandêmico.