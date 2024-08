Gramado: Calor de ‘Motel Destino’ esquenta abertura do festival

Fábio Assunção ,Iago Xavier e a atriz Nataly Roch na abertura do 52º Festival de Cinema de Gramado Crédito: Cleiton Thiele/ Duvulgação

"Eu tenho que fazer arte porque senão eu não vivo", comentou Iago Xavier ao ser perguntado sobre sua carreira antes de ‘Motel Destino’, filme que alçou sua carreira antes mesmo da estreia nacional, marcada para o próximo dia 22 de agosto. “Já fui garçom e trabalhei em fábricas. O destino é inexplicável”, disse celebrando o trajeto que o levou a estar aqui, no sul do Brasil, exibindo um filme do qual é protagonista. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na manhã desse sábado congelante que não alcançou sequer aos 10 graus Celsius, o elenco participou de coletiva de imprensa para falar sobre a exibição do filme na noite anterior, a abertura do 52º Festival de Cinema de Gramado. Esta foi a terceira projeção pública do filme após a estreia no 77º Festival de Cannes e pré-estreia especial em Fortaleza no Cineteatro São Luiz.

A coletiva foi aberta com a surpresa de que Fábio Assunção estava comemorando aniversário, com direito a bolo, velas e parabéns cantados na versão nacional e sulista. Na noite de exibição do filme, curiosamente, ele ainda tinha 52 anos, a mesma idade que o evento gaúcho completa neste ano. Fábio relembrou que não havia filmado antes no Ceará, apesar de ter trabalhado em outros estados do Nordeste, destacando a experiência inovadora de ser dirigido por Aïnouz. “Ele leva a gente por caminhos inesperados, traz ao filme situações inusitadas que nos une como atores”, conclui. “Foi minha primeira vez de várias coisas no set de filmagem, como as cenas de sexo que eu nunca tinha feito. Contei muito com o apoio de várias pessoas, principalmente da Nataly. Tínhamos um trato sempre generoso com o corpo um do outro para fazermos isso juntos”, comentou Iago, apontando que Karim estabelecia uma dinâmica envolvente ao soltar provocações de forma privada para que cada filmagem tivesse reações surpreendentes do próprio elenco.

Ainda sobre os bastidores, Nataly contou que sua interpretação era constantemente movida de lugar pela inquietação de enxergar sua personagem sem olhares óbvios. Vítima de um relacionamento tóxico com o personagem de Assunção, ela oscila entre estar consciente dessa opressão e disposta a subvertê-la a qualquer segundo. Ela celebrou também a troca de experiências com Fábio e Iago, atores com trajetórias tão distantes, mas que encontram uma sinergia quando estão em tela. Motel Destino em Juazeiro do Norte Em Cannes, Karim havia contado ao O POVO que o filme foi escrito para ser filmado no sertão. Na coletiva, a produtora Janaína Bernardes revelou que o plano era filmar em Juazeiro do Norte, cidade populosa da região do Cariri. “Ele decidiu pelo mar porque tinha esse horizonte, essa ideia de fuga, a esperança de mudar o destino”.