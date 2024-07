Motel Destino estreia em agosto com exibição gratuita em Fortaleza

Após ser apresentado no festival de Cannes, o filme "Motel Destino" do cearense Karim Aïnouz tem pré-estreia gratuita para 3 de agosto no cineteatro São Luiz

Após passagem pela França, o longa-metragem “Motel Destino” ganha data de lançamento para dia 3 de agosto com exibição gratuita no Cineteatro São Luiz. O anúncio foi feito pelo diretor cearense Karim Aïnouz em suas redes sociais.

Além do cineasta, os protagonistas Nataly Rocha e Iago Xavier estarão presentes no evento. Três dias depois da estreia do filme na cidade natal de Aïnouz, o 52° Festival de Cinema de Gramado apresenta a produção. O lançamento no cinema nacional tem data prevista para 22 de agosto.

A pré-estreia do longa-metragem em Fortaleza faz parte das programações do aniversário de 11 anos do Porto Iracema das Artes, escola de formação mantida pelo Governo do Estado do Ceará onde surgiu o esboço do projeto.