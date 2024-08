Festival de cinema Vento da Tarde abre inscrições gratuitas

O festival “Vento da Tarde: 1º Festival de Filmes de Formação” está com as inscrições abertas até sexta-feira, 9, para mostras audiovisuais.

Com primeira edição realizada entre os dias 17 e 21 de setembro deste ano, o momento busca debater sobre as contribuições do audiovisual na educação.

Davi Jaguaribe, realizador e produtor do festival, salienta que a proposta do “Vento da Tarde” é formar um espaço de visibilidade para jovens realizadores e colaborar para as discussões sobre a melhora do ambiente educacional a partir do uso do audiovisual, segundo comunicado enviado à imprensa.