Jota Quest faz show em Fortaleza em novembro; saiba sobre ingressos

Banda Jota Quest comemora 25 anos de carreira com show em Fortaleza no mês de novembro

A banda Jota Quest volta a Fortaleza para show no mês de novembro. A novidade foi anunciada na segunda-feira, 5, nas redes sociais do Iguatemi Hall, estabelecimento onde será realizada a apresentação do grupo belo-horizontino.

Formada no início da década de 1990 por Rogério Flausino, Marco Túlio, PJ, Márcio Buzelin e Paulinho Fonseca, a banda vem à Capital no dia 14 de novembro com a turnê “JOTA25”, que celebra seus 25 anos de carreira.

