Com Silvero Pereira, ‘Maníaco do Parque’ ganha teaser; assista

Filme sobre história do Maníaco do Parque estreia no Prime Video em 18 de outubro Crédito: Prime Video/Divulgação

"Maníaco do Parque", novo filme original da Prime Video, ganhou primeiro teaser nesta segunda-feira, 29. Protagonizado por Silvero Pereira, o longa-metragem nacional acompanha um dos serial killers mais conhecidos em todo o território nacional. Com direção de Maurício Eça e produção de Marcelo Braga, o filme narra a história do motoboy Francisco de Assis Pereira, condenado por atacar 21 mulheres, assassinar dez delas e esconder os corpos das vítimas em São Paulo, no fim dos anos 1990. Na produção audiovisual, Elena, uma repórter iniciante interpretada por Giovanna Grigio, se envolve na investigação dos crimes do homem para alavancar a carreira.