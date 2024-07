Anitta critica uniforme da delegação brasileira nas Olimpíadas

“Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado. O atleta no Brasil é um grande vencedor só por resistir na decisão de ser atleta”, escreveu em publicação.

Anitta usou as redes sociais para criticar o uniforme da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. Nas redes sociais, a artista comenta que as roupas desvalorizam os atletas.

Em vídeo reagindo às vestimentas, a ex-participante da Fazenda questionou a qualidade dos produtos. “Que é isso, o que é isso, que que é isso aqui? Isso é do Brasil? Como assim? Gente olha aí, olha aí, isso não é possível. Isso não é do Brasil não. Tão mentindo. Esse negocinho… Que blusa é essa aqui em baixo?", disparou.

“É blusa de crente. Ai, me desculpa. Eu não podia ter falado, mas eu falei. Não gostei, não gostei. Aquele saião até lá embaixo. Gente fala sério, isso aí tá combinando com o Brasil? Ah, para. Para tudo, não gostei. Péssimo gosto. Me ajuda aí colega, uma porcaria, não gostei. Eu acho que as meninas mereciam coisa melhor. A nossa delegação merecia com certeza, coisa melhor. Horrível”, afirmou.