Anitta reage a ouro de Rebeca Andrade: ‘Me achei’

A ginasta Rebeca Andrade, de 25 anos, fez história mais uma vez. Ela conquistou mais uma medalha de ouro ao superar todas as adversárias no solo nos Jogos Olímpicos de Paris. A final da competição foi nesta segunda-feira (5). Um trecho da música utilizada pela atleta foi Movimento da Sanfoninha, de Anitta. A cantora, aliás, reagiu à vitória.

“Rebeca Andrade rainha. Obrigada por representar o Brasil tão bem. Só quem é brasileiro sabe como é difícil ser atleta no nosso país. Precisa ter muito amor, resistência e vontade, no lugar de todo o resto que tanto falta. Você é exemplo de luta e garra. Te amo e apoio agora na vitória e te amo e apoio no futuro seja ele qual for”, escreveu.