Silvio Santos internado: veja últimas notícias sobre saúde do apresentador

Estado de saúde de Silvio Santos é considerado "segredo de Estado" no SBT, conforme o portal Notícias da TV Crédito: SBT/reprodução

O apresentador Silvio Santos, 93, foi internado novamente nesta quinta-feira, 1º, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele se recupera de um quadro de influenza H1N1. A informação foi confirmada pelo jornal O Globo, mas a assessoria do SBT afirma que Silvio retornou ao hospital para realizar exames. A emissora divulgou poucos comentários sobre a saúde do apresentador e chegou a negar quando ele foi internado pela primeira vez, em julho deste ano. No entanto, ele recebeu alta no dia 20 de julho. Ele está afastado da televisão desde setembro de 2022. Veja as últimas notícias sobre saúde do apresentador.