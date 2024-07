Após negar, SBT confirma Internação de Silvio Santos para tratar H1N1

A emissora também enviou uma nota geral para a imprensa afirmando que o apresentador de 93 anos está internado para tratar da doença. "O SBT informa que Silvio Santos está com H1N1. Ele está sendo medicado no Hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos”, diz o comunicado.

“O SBT confirma que nosso amado Silvio Santos está com Influenza A", disse Michelle. "Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica aqui na torcida. Silvio Santos está internado, mas está bem ”, finalizou a apresentadora.

Silvio Santos é internado com H1N1, diz jornal

De acordo com a Folha de S. Paulo, o dono do SBT havia sido internado na noite de terça-feira, 16, no Hospital Albert Einstein após ser diagnosticado com H1N1. A informação foi dada com exclusividade ao portal por uma fonte em "condição de anonimato".

Ainda de acordo com a Folha, o apresentador segue internado e deve passar por uma série de exames. No entanto, não há previsão de alta médica e liberação do hospital.