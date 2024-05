Silvio Santos receberá R$ 65 milhões da Prefeitura de SP; entenda

O órgão deverá pagar a quantia pela compra de um imóvel que fica no Centro da capital paulista. O espaço será destinado para o Parque do Rio Bixiga

Com a aprovação do acordo pelo Grupo Silvio Santos, deve-se aguardar apenas a conclusão da votação pela Câmara e o pagamento do valor do terreno pela prefeitura para que o parque saia do papel.

O objetivo é que a área seja utilizada para a criação do Parque do Rio Bixiga. Ao mesmo tempo em que fechou o acordo, na quarta-feira, 22, o prefeito também encaminhou para a Câmara dos Vereadores de São Paulo um pedido de votação para que o novo parque seja incluído no Plano Diretor.

A Prefeitura de São Paulo deverá pagar ao Grupo Sílvio Santos R$ 64,3 milhões pela compra de um imóvel que fica no Centro da capital paulista. Um acordo entre as partes foi formalizado sobre a aquisição de um terreno de 11 mil metros quadrados que cerca o Teatro Oficina Uzyna Uzona, na região do Bixiga.

A Procuradoria-Geral do Município então fez uma avaliação do terreno em R$ 64 milhões e a nova proposta foi apresentada, segundo o prefeito.

Parque do Rio Bixiga será construído em terreno que era do grupo Silvio Santos

Na terça-feira, 21, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou, por unanimidade, em primeiro turno de votação, o Projeto de Lei 222/2024 que trata sobre a criação do Parque Municipal do Rio Bixiga.

O texto do projeto destaca que o Bairro do Bixiga é histórico e a inclusão do parque na região amplia e requalifica os espaços públicos, a paisagem e as áreas verdes. Entre as finalidades do projeto estão “recuperar e reabilitar as áreas centrais da cidade”.

Agora o projeto deverá passar por audiências públicas antes de voltar para votação em segundo turno pelo Plenário da Casa.

Teatro Oficina Uzyna Uzona será beneficiado pela criação do parque

O terreno foi alvo de disputa entre o dramaturgo Zé Celso, fundador do Teatro Oficina Uzyna Uzona, e o apresentador do SBT durante décadas. Dono do local desde a década de 80, o Grupo Silvio Santos pretendia construir três prédios de até 100 metros de altura.

Por meio das redes sociais, o teatro comemorou o acordo da compra do terreno de 11 mil metros quadrados que cerca o local.

“É hora da grande mobilização popular para que o projeto a ser executado seja o projeto que nasceu do movimento popular pela criação do Parque do Rio Bixiga, de uma luta de 40 anos e que prevê a regeneração do rio”, diz a nota.