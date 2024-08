Silvio Santos volta a ser internado em hospital de São Paulo

Estado de saúde de Silvio Santos é considerado "segredo" no SBT

O apresentador Silvio Santos voltou a ser internado, nesta quinta-feira, 1º, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). Aos 93 anos de idade, Silvio se recupera de um quadro de H1N1.

Uma fonte confirmou a internação para o jornal O Globo, afirmando que o empresário e apresentador enfrentaria uma nova condição de saúde. A assessoria do SBT disse que Silvio está bem e retornou ao hospital para realizar exames de imagem.

“Silvio tá se recuperando ainda da H1N1, e ele avisou: ‘Quando eu ficar bom, quando eu melhorar, eu vou para as feiras, e vou comprar filme para o S.’”, disse Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora, durante um evento para tratar do streaming do SBT.