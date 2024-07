Iris Abravanel atualiza quadro de saúde de Silvio Santos: 'Ótimo'

Silvio Santos, 93, ficou internado por cinco dias com gripe influenza no Hospital Israelita Albert Einstein; Iris Abravanel diz que apresentador está "ótimo"

Iris Abravanel, esposa de Silvio Santos, falou sobre o estado de saúde do marido após internação. O apresentador recebeu alta no fim de semana após ser hospitalizado para tratar H1N1. "Ele está ótimo e em casa. Não era para passar nenhum dia (no hospital)".

Ela afirmou, durante coletiva de imprensa do SBT na terça-feira, 23, que o quadro começou com uma febre e o diagnóstico de influenza veio após exames. "A gente não sabia o que era, e depois dos exames soube que era influenza. Graças a Deus".