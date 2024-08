Viola Davis parabeniza Rebeca Andrade após medalha nas Olimpíadas

Ginasta brasileira Rebeca Andrade recebeu parabéns da ganhadora do Oscar Viola Davis após conquistar a medalha de prata na ginástica durante as Olimpíadas de Paris 2024

Com o momento ocorrido nesta quinta-feira, 1º, a esportista agora é a atleta do país com maior número de medalhas olímpicas conquistadas .

Ginasta brasileira Rebeca Andrade recebe parabéns da ganhadora do Oscar Viola Davis após conquistar a medalha de prata na ginástica durante as Olimpíadas de Paris 2024 Crédito: Reprodução/Instagram @rebecarandrade

“Eu te amo Rebeca! Parabéns”, comentou a artista norte-americana em uma postagem de Rebeca no Instagram.

Conhecida por seus papéis em “A Mulher Rei”, “How to Get Away with Murder”, “Histórias Cruzadas” e outros sucessos do audiovisual internacional, Viola é a 18ª personalidade a conquistar o título EGOT (Emmy Awards, Grammy, Oscar e Tony), sendo a 3ª mulher negra a vencer as quatro premiações mais importantes da arte mundial.