Prime Video: ‘Maníaco do Parque’ terá depoimentos de sobreviventes

"Maníaco do Parque: A História Não Contada" terá encontro das vítimas do assassino em série; documentário da Prime Video ainda não possui data de estreia

Mais nova produção da Prime Vídeo, o documentário “Maníaco do Parque: A História Não Contada” irá promover o encontro das sobreviventes do ataque de Francisco de Assis, conhecido como Maníaco do Parque.

A produção irá acompanhar a trajetória do motoboy que foi acusado de atacar 21 mulheres, matar dez e esconder seus corpos no Parque do Estado, localizado em São Paulo, nos anos de 1997 e 1998. De acordo com O Globo, o documentário terá depoimentos de quatro sobreviventes do assassino em série.

Ainda sem data de lançamento, a produção audiovisual irá contar, além das vítimas, com a participação o jornalista Gilberto Barros, que foi apresentador do programa “Cidade Alerta”, da Record, no ano de 1998, época em que ocorreram os ataques.