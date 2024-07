Disney+, Prime e Netflix: veja lançamentos da semana no streaming

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para as estreias de "Impuros" e "Muquiranas Brasil", confira as opções que foram lançadas esta semana!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Disney+



O Rio de Janeiro dos anos 90 é o cenário perfeito para Evandro, um empreendedor ambicioso com planos para construir um império criminoso. Mas os planos de Evandro enfrentam um adversário à altura em Morello, um agente federal autodestrutivo que vê em Evandro um oponente digno.