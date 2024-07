Paulo Betti apresenta espetáculo autobiográfico em Fortaleza

Nos próximos dias 26, 27 e 28 de julho, o artista Paulo Betti chega a Fortaleza para apresentar o espetáculo de teatro “Autobiografia Autorizada”, peça inspirada em seus 49 anos de carreira, com textos escritos durante sua adolescência e artigos semanais que ele durante trinta anos para o jornal do interior paulista.

Atualmente com 71 anos, o ator, diretor e também autor Paulo Betti traz ao palco sua história de vida pessoal, desde a vivência no contexto rural com uma família muito humilde, até ingressar em escolas e se formar pela Escola de Arte Dramática da USP, lecionando ainda na Unicamp.

Oficina de interpretação

Além do espetáculo, ele também ministra, na Caixa Cultural Fortaleza, a oficina “Interpretação para Teatro e TV” no sábado, 27, na Caixa Cultural Fortaleza. O workshop vai apresentar uma introdução para a atuação nos veículos da TV e do teatro, oferecendo noções de interpretação, técnicas, ritmo e os tipos de dramaturgia característicos dessas modalidades.