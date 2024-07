Jornalista cearense vence Prêmio Lélia Gonzalez com dissertação

Com a dissertação “Tudo o que nóiz tem é nóiz: um estudo sobre narrativas negras do jornalismo brasileiro” , feito na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), o cearense levou o Estado a conquistar a categoria de Pós-Graduação pela primeira vez no Prêmio.

Chegando à terceira edição este ano, o Prêmio Lélia Gonzalez busca reconhecer o legado de Lélia Gonzalez à Antropologia no País, além de sua luta contra o preconceito, a discriminação e o racismo, ao incentivar e fortalecer as produções acadêmicas de discentes negros de universidades brasileiras.

Atualmente doutorando em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Bruno venceu na modalidade Melhor Dissertação de Mestrado com produção orientada pela professora doutora Vera Regina Rodrigues.

Compartilhando um vídeo do momento de entrega do Prêmio em seu perfil no Instagram, Bruno destacou o apoio e suporte de Vera durante sua trajetória no mestrado. “Quero lhe dizer obrigado tantas vezes sejam possíveis, professora! Se a vida me permitir, vou ser professor pra ser que nem a senhora. Alguém que abraça desde o olhar.”