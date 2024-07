Filme cearense 'Motel Destino' ganha 1º trailer oficial; assista

Fábio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier em pôster do filme 'Motel Destino', de Karim Aïnouz Crédito: Divulgação

Após integrar a mostra principal do 77º Festival de Cannes, o filme “Motel Destino”, do cineasta cearense Karim Aïnouz, ganhou seu primeiro trailer oficial nesta sexta-feira, 26. Primeiro filme do diretor rodado inteiramente no Ceará desde “O Céu de Suely” (2006), “Motel Destino” estreia nos cinemas brasileiro no dia 22 de agosto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas o público do Ceará terá uma sessão antecipada de pré-estreia. No dia 3 de agosto, o Cineteatro São Luiz exibe o longa na abertura da programação especial do aniversário de 11 anos da Porto Iracema das Artes, escola na qual surgiu o embrião do projeto.