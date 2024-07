Céline Dion e Lady Gaga devem cantar na abertura das Olimpíadas

Com apresentações artísticas e culturais, o evento de abertura deve ter shows de nomes importantes da música internacional. Conforme o noticiário francês, as cantoras Céline Dion e Lady Gaga estão cotadas para se apresentarem no momento de estreia.

Já Céline publicou uma foto na capital parisiense em seu perfil no Instagram , ampliando os rumores da parceria musical entre as artistas.

“Cada vez que volto a Paris, lembro que ainda há muita beleza e alegria para experimentar no mundo. Eu amo Paris e estou muito feliz por estar de volta! Obrigado aos nossos maravilhosos amigos do Louvre!” escreveu a artista.

Lady Gaga e Céline Dion vão cantar “La vie en Rose” na abertura das Olimpíadas 2024; afirma jornalista

Na última semana, o jornalista francês Thierry Moreau afirmou que Gaga e Dion vão performar “La vie en Rose”.

Se o dueto ocorrer, esta será a primeira apresentação da cantora canadense após cancelar shows devido ao diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida, ocorrido em 2022.

Saiba mais: Céline Dion diz que cantar com Síndrome é como "ser estrangulada"

Em seu perfil no X (Twitter), o comunicador acrescentou que a dona de “My Heart Will Go On” irá vestir um traje da grife de luxo Christian Dior e deve receber US$ 2 milhões pela apresentação.