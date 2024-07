Olímpiadas 2024: ordem dos países no desfile de abertura; confira

As Olimpíadas de Paris de 2024 verão um pequeno ajuste, no entanto. Em vez de atletas andando por um palco, eles serão apresentados em barcos navegando pelo Rio Sena, em uma estreia histórica para os Jogos de Verão.

No início de cada Olimpíada , a Cerimônia de Abertura reúne todos os países participantes com grandes apresentações diante de plateias ao vivo e milhões de espectadores ao redor do mundo.

Olimpíadas 2024: CONHEÇA superstições curiosas dos atletas em busca de medalha



Com os Jogos Olímpicos de Verão de 2024, Paris se torna a segunda cidade (Londres) a sediar três Olimpíadas diferentes. A última vez que as Olimpíadas foram realizadas na França foi exatamente há um século, em 1924.

Olimpíadas: qual país entra primeiro no desfile de abertura



O primeiro país a marchar no Desfile das Nações é a Grécia. A nação é onde as Olimpíadas se originaram há milhares de anos, com os primeiros Jogos modernos acontecendo lá em 1896. O papel fundador da Grécia é reconhecido por ir primeiro no desfile.