Aberta no início de julho, a mostra “Luiz Marinho: um resgate do autor que veio da mata” fica em cartaz na capital pernambucana até a próxima quarta-feira, 31.

Um dos grandes nomes da dramaturgia nordestina, o pernambucano Luiz Marinho Falcão Filho (1926-2002) tem sua vida e trajetória celebrada em exposição no Teatro Hermilo Borba Filho, no Recife.

Em sua carreira, foi agraciado com prêmios da Academia Brasileira de Letras, Governador do Estado da Guanabara, Festival Nacional de Teatro de Estudantes e União Brasileira de Escritores, além do Molière, considerado o “Oscar do teatro brasileiro”.

“Quando se escreve sobre Marinho, existe um enfoque muito grande nas obras e menos no sujeito. Assim, criou-se uma lacuna muito grande para entender que sujeito é esse que escreve. A racialidade e o território possuem uma grande importância para entendermos quem é que está escrevendo”, comenta Henrique Falcão, curador da exposição, ao Jornal do Commercio.

Dramaturgo Luiz Marinho é homenageado em exposição no Recife Crédito: Acervo pessoal

Com relevância comprovada no teatro nacional, a exposição “Luiz Marinho: um resgate do autor que veio da mata”, no entanto, reúne mais do que os textos do dramaturgo pernambucano, como também cartazes, fotografias, comendas e materiais de cunho pessoal e das obras.

